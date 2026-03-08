A Pescara, una rissa tra famiglie Rom ha coinvolto diverse persone, durante la quale una parente è stata investita. L’ospedale cittadino è stato coinvolto nell’episodio, con alcuni dei presenti che si sono rifugiati all’interno del pronto soccorso. La situazione ha causato tensioni e disagi tra i presenti, mentre le forze dell’ordine sono intervenute per riportare la calma.

Quattro uomini di etnia rom sono stati fermati e condotti in questura a seguito di una violenta lite familiare sfociata in un investimento e in una successiva aggressione presso l’ospedale Santo Spirito di Pescara. Ieri pomeriggio una donna di 32 anni ha travolto, più volte con la propria auto, una parente che si era recata nel presidio ospedaliero per un ricovero. Gli inquirenti stanno procedendo con i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto e definire le responsabilità dei coinvolti. I fermati restano a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli interrogatori di rito. Come riporta Il Centro l’intero ospedale di... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Pescara, rissa tra famiglie Rom: investita una parente

