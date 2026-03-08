Pescara rissa tra famiglie rom davanti all’ospedale | investita una parente

A Pescara, davanti all’ospedale, si è verificata una rissa tra famiglie rom durante la quale una donna di 31 anni ha investito la zia tre volte. La scena ha portato a un caos tra i presenti, con alcuni che hanno rotto oggetti e si sono affrontati verbalmente. La situazione si è rapidamente aggravata, coinvolgendo diversi parenti e generando tensione tra le parti.

Quattro uomini di etnia rom sono stati fermati e condotti in questura a seguito di una violenta lite familiare sfociata in un investimento e in una successiva aggressione presso l'ospedale Santo Spirito di Pescara. Ieri pomeriggio una donna di 32 anni ha travolto, più volte con la propria auto, una parente che si era recata nel presidio ospedaliero per un ricovero. Gli inquirenti stanno procedendo con i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto e definire le responsabilità dei coinvolti. I fermati restano a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli interrogatori di rito., Come riporta Il Centro l’intero... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Pescara, rissa tra famiglie rom davanti all’ospedale: investita una parente Ravenna, lite tra famiglie rom degenera nel parcheggio d'un supermercato: alcune persone finiscono in ospedaleIndagato a Ravenna un uomo per minaccia aggravata e porto abusivo di arma per un episodio avvenuto nel primo pomeriggio del 28 gennaio 2026 presso il... Leggi anche: Ravenna, maxi rissa tra Rom Aggiornamenti e notizie su Pescara rissa tra famiglie rom davanti.... Temi più discussi: Investe più volte con l'auto la zia nel parcheggio dell'ospedale e poi si scatena una rissa; Pescara: rissa davanti all’ospedale, investe con l’auto la zia più volte; Iran, Pescara (Fenimprese): Al servizio aziende e famiglie a Dubai, non ci muoviamo da qui; Pescara: Travolge più volte la zia con l’auto nell’ospedale, poi scoppia una rissa. Pescara, rissa tra famiglie rom davanti all’ospedale: investita una parenteQuattro uomini di etnia rom sono stati fermati e condotti in questura a seguito di una violenta lite familiare sfociata in un investimento e in una successiva aggressione presso l'ospedale Santo Spiri ... msn.com Pescara: Travolge più volte la zia con l’auto nell’ospedale, poi scoppia una rissaL’episodio si è verificato intorno all’ora di pranzo di sabato 7 marzo davanti all’ingresso dell’accettazione dell’ospedale di Pescara. it.blastingnews.com Pescara oggi e domani al voto per le Comunali dopo sentenza Consiglio di Stato #abruzzo #politica #Cronaca x.com Palermo oggi in campo contro la Carrarese: obiettivo, tornare a volare anche in trasferta, dopo il flop di Pescara "Dimentichiamo il 5-0 dell'andata" | leggi --> https://www.teleone.it/2026/03/07/palermo-ora-lo-scoglio-carrarese-per-inzaghi-necessario-diment - facebook.com facebook