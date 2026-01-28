Risanamento Iacp avvia un dialogo con Comune e Struttura Commissariale

Questa mattina, l’Iacp di Messina ha annunciato di aver avviato un confronto con il Comune e la Struttura Commissariale. Domani pomeriggio, alle 15, si terrà un tavolo tecnico promosso dal presidente Beppe Picciolo, per discutere di risanamento e interventi concreti sul territorio. La riunione segue la recente seduta del Consiglio di Amministrazione dell’ente.

A margine della seduta del Consiglio di Amministrazione dell’Iacp di Messina, è in programma per domani pomeriggio un tavolo tecnico promosso dal presidente Beppe Picciolo. All’incontro prenderanno parte i vertici di Arismè, rappresentati dal presidente Fabrizio Gemelli e il Subcommissario per l’emergenza baraccopoli, Santino Trovato. Il confronto rappresenta un primo, significativo momento di dialogo istituzionale finalizzato alla definizione di una nuova organizzazione tecnica condivisa, con l’obiettivo di affrontare in maniera coordinata le principali criticità legate al risanamento urbano della città di Messina.🔗 Leggi su Messinatoday.it Approfondimenti su Iacp Messina Via Taormina, una sola deroga per nucleo con grave fragilità: la Struttura Commissariale ribadisce i criteri del risanamento Allarme degrado al Parco Magnolia, la Struttura Commissariale avvia la bonifica e chiarisce tempi della riqualificazione La Struttura Commissariale al Risanamento ha annunciato l’avvio degli interventi di bonifica nel Parco Magnolia di Giostra, rispondendo alle preoccupazioni sullo stato di degrado. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Iacp Messina IACP Messina, tavolo tecnico con Arismè e Subcommissario: nuova sinergia per risanamento urbano e fine baraccopoliA margine della seduta del Consiglio di Amministrazione dell’IACP Messina, domani pomeriggio è in programma un tavolo tecnico promosso dal ... 98zero.com IACP Messina, al via un tavolo tecnico per rafforzare la sinergia sul risanamento urbanoMESSINA. A margine della seduta del Consiglio di Amministrazione dell’IACP di Messina, è in programma per domani pomeriggio un tavolo tecnico promosso dal Presidente Beppe Picciolo. All’incontro prend ... letteraemme.it Muro contro muro a Palazzo San Giorgio, sull’atto di indirizzo presentato dai consiglieri Pino Ruta, Stefano Lombardi e Antonella Trivisonno, che chiedeva la sospensione dell’esecutività delle proposte presentate dalla Struttura commissariale ai Ministeri e al facebook Oggi a Castignano abbiamo inaugurato la nuova struttura polivalente al coperto, frutto del finanziamento di Coni, Regione Marche, Comune e Struttura Commissariale. Non solo impianto agonistico ma presidio di inclusione per i giovani dove si combatte lo sp x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.