Romano | denunciata la violazione normativa della struttura commissariale a Governo e Corte dei Conti

Romano ha denunciato al Governo e alla Corte dei Conti una presunta violazione delle regole da parte della struttura commissariale. La denuncia nasce dall’accusa di aver gestito male fondi destinati alla sanità, con il rischio che 90 milioni di euro finiscano in bilico. La crisi sanitaria nel Molise si aggrava, e l’ombra di perdite economiche ingenti si fa sempre più concreta.

Molise, Sanità al Bivio: Denuncia Shock per 90 Milioni di Euro a Rischio. Il Molise è al centro di una crisi sanitaria che potrebbe avere ripercussioni finanziarie devastanti. I consiglieri regionali Massimo Romano, Andrea Greco e Angelo Primiani hanno presentato un esposto al Governo, ai ministeri competenti e alle Corti dei Conti, denunciando l'inerzia della struttura commissariale che rischia di compromettere 90 milioni di euro destinati al piano di rientro del sistema sanitario regionale. La mancata adozione del Programma Operativo 20262028, fondamentale per l'accesso ai fondi, potrebbe portare al collasso finanziario della sanità molisana.