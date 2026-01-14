Piazza Manin bancarellai si rivolgono al Tar | rischio ritardi alla riqualificazione dell' area

Da lunedì 12 gennaio è iniziato il cantiere in piazza Manin, segnando l'inizio dell’ultima fase dei lavori di riqualificazione dell’area, parte del percorso turistico verso piazza dei Miracoli. Tuttavia, i bancarellai locali hanno presentato ricorso al Tar, sollevando il rischio di possibili ritardi nei lavori e nelle tempistiche di completamento del progetto.

Ha preso il via lunedì 12 gennaio il cantiere in piazza Manin, ultima fase dei lavori di riqualificazione del percorso turistico che porta in piazza dei Miracoli dal parcheggio scambiatore di via Pietrasantina. Un avvio dei lavori, per quest'opera finanziata dal PNRR, che si sta rivelando.

Parlano i commercianti: "Vogliamo 20 banchi in piazza Manin" - "Siamo pronti a trovare un accordo, ma le bancarelle vanno riportate in via Santa Maria come era nel primo progetto e vanno aumentati i posti previsti in piazza Manin almeno a 20, rispetto agli 8 indi ... lanazione.it

Restyling del mercato del Duomo. Contenzioso Comune-bancarellai: "Non intendiamo perdere i fondi Pnrr" - Il sindaco Michele Conti sull’istanza cautelare al Tar presentata da un gruppo di ambulanti "Non ci faremo fermare dalle bizze di qualcuno, pronti a far valere in tutte le sedi le nostre ragioni". msn.com

