Ripple brucia 25 milioni di RLUSD | stabilità garantita

Il 13 marzo 2026 Ripple ha bruciato 25 milioni di RLUSD, una operazione che riguarda la sua stablecoin legata al dollaro. La decisione si inserisce in un contesto di gestione dei token e di mantenimento della stabilità. Ripple ha comunicato pubblicamente questa azione senza fornire dettagli su eventuali motivazioni aggiuntive. La notizia riguarda direttamente gli utenti e il mercato della criptovaluta.

Il 13 marzo 2026 segna una fase critica per la stabilità di RLUSD, la stablecoin ancorata al dollaro gestita da Ripple. Milioni di token sono stati definitivamente eliminati dalla circolazione attraverso operazioni di distruzione massicce eseguite dal tesoro aziendale. Queste azioni non rappresentano un segnale di allarme, ma costituiscono il meccanismo operativo normale per mantenere l’equilibrio tra offerta circolante e riserve in dollari reali. L’evento più recente ha la distruzione di 25 milioni di unità, aggiungendosi a una serie precedente che includeva altre rimozioni su Ethereum e XRP Ledger. Il mercato reagisce con interesse, poiché ogni bruciatura conferma che ogni moneta esistente è coperta da riserve liquide. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ripple brucia 25 milioni di RLUSD: stabilità garantita Articoli correlati Leggi anche: Conflitto in Medio Oriente, 264 milioni di export lecchese nell’Area. "Rischio energia e mercati, serve stabilità" Schifani accelera sulla stabilità: 239 milioni per lavoro, imprese ed energiaUna tabella di marcia scandita settimana per settimana per trasformare le misure della legge di Stabilità in bandi operativi.