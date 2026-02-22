Stromboli danni del ciclone Harry | ripartono i lavori per riaprire il molo e salvare la stagione turistica

Il maltempo causato dal passaggio del ciclone Harry ha provocato danni ingenti al porto di Stromboli, rallentando le attività turistiche. Le onde alte e le mareggiate hanno danneggiato il molo e le strutture di collegamento con l’isola. Le autorità hanno deciso di intervenire subito per riparare le infrastrutture e permettere il ripristino dei collegamenti marittimi. Domani partiranno i lavori di emergenza per garantire la riapertura dello scalo.

Da domani i lavori di somma urgenza. Il Genio Civile di Messina interviene sull'isola dopo le mareggiate, ispezioni e demolizioni preliminari per garantire sicurezza e attività per le festività pasquali Riprenderanno domani i lavori in somma urgenza per il ripristino dello scalo portuale di Stromboli, nella località Scari, gravemente danneggiato dalle mareggiate provocate dal ciclone Harry tra il 19 e il 21 gennaio. Il miglioramento delle condizioni meteo negli ultimi giorni ha permesso l'ingresso dei mezzi pesanti e dei materiali necessari – carpenteria metallica e prefabbricati – dopo l'autorizzazione della Capitaneria di Porto, che aveva limitato l'accesso a carichi superiori a 3,5 tonnellate per ragioni di sicurezza e condizioni statiche del molo ancora da verificare.