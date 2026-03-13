Elena Rebeca Burcioiu trovata a Firenze | la 21enne era scomparsa il 2 marzo a Foggia

La Polizia di Stato ha rintracciato a Firenze Elena Rebeca Burcioiu, una giovane di 21 anni scomparsa il 2 marzo scorso a Foggia. La ragazza era sparita dalla città pugliese e, dopo alcune settimane, è stata rinvenuta nella città toscana. La notizia conferma il ritrovamento della giovane, che ora si trova sotto la tutela delle autorità.

È stata trovata a Firenze dalla Polizia di Stato Elena Rebeca Burcioiu, la 21enne scomparsa il 2 marzo scorso a Foggia. La giovane, che era arrivata in Italia 3 mesi fa ed era finita nella rete dello sfruttamento della prostituzione, sarebbe in buone condizioni di salute. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Foggia, continuano le ricerche per Elena Rebeca Burcioiu, la 21enne scomparsaDa lunedì 2 marzo l'amica di Elena Rebeca Burcioiu è preoccupata per lei: non ne ha più notizie.

Foggia, scomparsa dal 2 marzo Elena Rebeca Burcioiu, 21 anni: prefettura diffonde la fotoFoggia, 8 marzo 2026 – Continuano senza sosta le ricerche di Elena Rebeca Burcioiu, giovane di 21 anni di nazionalità romena scomparsa da lunedì 2...

Tutti gli aggiornamenti su Elena Rebeca Burcioiu

Temi più discussi: Elena Rebeca Burcioiu, trovato il giaccone: era sotto un ponte sulla statale 16. Ricerche con i cani; Elena Rebeca Burcioiu, quella telefonata interrotta prima della scomparsa: si indaga sul racket della prostituzione; Elena Rebeca Burcioiu, scomparsa a 21 anni da una settimana: il cellulare trovato a bordo strada, le molestie subite e i sospetti su un uomo; Elena Rebeca Burcioiu scomparsa, chi è l'uomo che la minacciava? L'allarme dell'amica e il cellulare trovato nelle campagne: cosa è emerso.

Scomparsa di Elena Rebeca Burcioiu: le ricerche si estendono anche in RomaniaFOGGIA – Proseguono senza sosta le ricerche di Elena Rebeca Burcioiu, 21enne di origine romena scomparsa il 2 marzo a Foggia. Le indagini, coordinate dalle autorità italiane, si sono estese anche alla ... giornaledipuglia.com

Elena Rebeca Burcioiu scomparsa, l'incontro con un 25enne in BMW e quell'ultima telefonata interrotta: «Era impaurita, piangeva»Elena Rebeca Burcioiu, 21 anni, è scomparsa da ormai 11 giorni. Della giovane, originaria della Romania e in Italia da qualche mese, non si ... msn.com

Le ricerche di Elena Rebeca Burcioiu, 21enne romena scomparsa il 2 marzo a Foggia, si estendono anche alla Romania tramite la cooperazione tra polizie per verificare eventuali contatti telefonici o sui social prima della scomparsa. La ragazza viveva in Pugl - facebook.com facebook

Elena Rebeca Burcioiu scomparsa a Foggia, al vaglio anche i contatti della 21enne in Romania. Ricerche in tutta la Puglia x.com