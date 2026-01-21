Il Castello Alfonsino si trasforma in un laboratorio creativo per famiglie

Il Castello Alfonsino di Brindisi si apre alle famiglie con un laboratorio creativo intitolato “Generazione a confronto - Realizza il tuo stemma!” in programma domenica 25 gennaio alle ore 11:00. L’evento offre un’occasione per condividere momenti di memoria, arte e dialogo tra diverse generazioni, promuovendo la partecipazione attiva di grandi e piccoli in un ambiente storico e stimolante.

BRINDISI - Un'esperienza che unisce memoria, creatività e dialogo tra generazioni. Domenica 25 gennaio, alle ore 11:00, il Castello Alfonsino - Forte a Mare ospita "Generazione a confronto - Realizza il tuo stemma!", un laboratorio creativo pensato per nonni, genitori e bambini.L'attività invita.

