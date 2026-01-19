Calciomercato Juventus la priorità per Spalletti nel mercato di gennaio è questa | cosa filtra dalla Continassa

Nel calciomercato di gennaio, l’attenzione della Juventus è rivolta a specifici obiettivi di mercato, con mister Spalletti che sta valutando le priorità della rosa. Dalla Continassa arrivano segnali e aggiornamenti sui possibili interventi, fondamentali per rafforzare la squadra e migliorare le prestazioni complessive. In questo contesto, si analizzano le strategie e le possibili mosse che la società potrebbe adottare per affrontare il mercato in modo ponderato e mirato.

Calciomercato Juventus, la priorità per mister Spalletti nel mercato di gennaio è questa: vediamo che cosa filtra dalla Continassa al momento. La Juventus ha dovuto ricalibrare con urgenza le proprie strategie di mercato di fronte a un’emergenza che rischia di condizionare pesantemente il cammino in campionato e in Europa. La caccia a un nuovo numero 9 non è più solo un’opzione per allargare la rosa, ma una necessità imperativa dettata dal delicato caso Vlahovic. Il centravanti serbo, fermo ai box, sta affrontando un percorso di recupero decisamente più complesso e lento del previsto a causa di un grave problema all’adduttore sinistro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

A poche settimane dall'inizio del mercato, la Juventus ha convocato un incontro alla Continassa con l'allenatore Spalletti. Durante il summit sono state individuate le principali esigenze della squadra per questo gennaio, con due priorità e alcune questioni secondarie da affrontare. L'incontro ha rappresentato un momento chiave per definire le strategie di rafforzamento e pianificare le prossime mosse sul mercato.

La Juventus sta valutando la possibilità di anticipare a gennaio un acquisto previsto per l’estate, come parte della strategia di rafforzamento della rosa. Secondo quanto filtrato dalla Continassa, le operazioni sono in fase di valutazione e potrebbero portare a cambiamenti già nel mercato invernale. La società monitora attentamente le opportunità per migliorare l’organico in vista della seconda parte della stagione.

Calciomercato Juventus: il Liverpool non apre per Chiesa. Comolli ha già pronto il Piano B Giorni caldissimi alla Continassa. Il ritorno di Federico Chiesa non è più solo una voce: il giocatore vuole fortemente riabbracciare la Juventus e chiudere la sua