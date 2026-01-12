Al momento, il rinnovo del contratto di Yildiz con la Juventus sembra essere in una fase di stallo. Le ultime indiscrezioni provenienti dalla Continassa indicano una situazione ancora in evoluzione, senza segnali concreti di una risoluzione imminente. Restano da seguire gli sviluppi nelle prossime settimane per comprendere le eventuali novità riguardo al prolungamento dell’accordo con il giocatore.

Yildiz Juventus, il rinnovo del contratto è in stallo totale per il momento. Ecco che cosa filtra dalla Continassa in queste ultime ore. La Juventus continua a lavorare a fari spenti per blindare definitivamente i suoi gioielli più preziosi, ma la situazione legata al futuro del numero dieci bianconero resta avvolta da un velo di incertezza che tiene in ansia la tifoseria. A fare il punto sulla delicata trattativa è stato il giornalista Gianni Balzarini, che attraverso il suo canale YouTube ha analizzato con precisione lo stato riguardante Kenan Yildiz. Il talentuoso attaccante classe 2005 non è assolutamente un nome in uscita: le recenti voci su una sua possibile cessione sono state etichettate semplicemente come ipotesi remote e prive di fondamento, dato che non c’è intenzione di mettere Yildiz sul mercato in questa fase storica del club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Yildiz Juventus, il rinnovo del contratto è in stallo totale? Che cosa filtra dalla Continassa in queste ore

Leggi anche: Rinnovo Yildiz Juve, allarme rosso dalla Continassa: l’affare non è mai stato così a rischio! Cosa filtra sul futuro del gioiellino turco

Leggi anche: McKennie Juventus, quale futuro per il texano? Col rinnovo sempre in stand-by prende quota questa ipotesi. Cosa filtra dalla Continassa

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Stipendio da top e progetto tecnico: svolta Juve, doppio sì a Yildiz, si sblocca il nodo rinnovo; Gazzetta dello Sport - Juventus, Yildiz verso il rinnovo del contratto con ingaggio quadruplicato; Il punto sul rinnovo del contratto tra la Juventus e Kenan Yildiz: progetto, cifre e club interessati; Il punto sul rinnovo del contratto tra la Juventus e Kenan Yildiz: progetto, cifre e club interessati.

Rinnovo Yildiz in fase di stallo: gli aggiornamenti - Gianni Balzarini, sul suo canale YouTube, ha parlato della situazione di Kenan Yildiz e del rinnovo di contratto con la Juventus: "La situazione di Yildiz è che è una ... tuttojuve.com