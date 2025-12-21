Un’altra gara complicata e nuove ombre sul futuro. Il legame tra Paulo Dybala e la Roma sembra attraversare uno dei momenti più delicati da quando l’argentino è arrivato nella Capitale. Anche contro la Juventus la Joya non è riuscita a incidere, dando continuità a una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative, fatta di prestazioni opache e difficoltà nel prendersi la squadra sulle spalle. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, aumentano sensibilmente le possibilità di una separazione a fine campionato. Il contratto di Dybala è in scadenza tra pochi mesi e, allo stato attuale, il rinnovo appare una strada quasi impraticabile, soprattutto per via dell’ingaggio da circa otto milioni di euro. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Dybala-Roma, rapporto sempre più freddo: sempre più probabile l’addio a giugno

Leggi anche: Dybala Roma, il calciatore sembra essere sempre più vicino all’addio: contatti continui con un club. I dettagli

Leggi anche: David Juventus, addio a gennaio? Quell’opzione per il canadese è sempre più probabile. Le ultime

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Dybala si prende la Roma: sogna la fascia da capitano e il rinnovo - "Una Joya è per sempre", sarebbe lo slogan ideale per annunciare quel rinnovo di contratto che sia il ragazzo sia il ... corrieredellosport.it

Dybala infortunio numero 18: la Roma riflette sul futuro della Joya - L’attaccante è partito da titolare, dopo le prime due partite (Bologna e Pisa) in cui è entrato dalla panchina, giocando un pò da ... romatoday.it

Dybala e la Roma, si tratta sul rinnovo: ipotesi quattro anni, tutti i retroscena - I rapporti di fiducia no, quelli potrebbero durare in eterno, soprattutto quando sono alla base di amori autentici. corrieredellosport.it

Pagelle #Juve- #Roma, tutti i voti: Conceicao spacca, Soulé e Dybala steccano x.com

Sabatini a CM: 'Juventus rinata contro la Roma. Dybala vicino al tramonto ma meglio di Soulé' facebook