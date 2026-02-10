Calciomercato Inter sempre più probabile l’addio di questo big a fine stagione

Dopo settimane di trattative, il Galatasaray sembra aver scelto il suo grande obiettivo per la prossima estate. La possibilità che uno dei big dell’Inter lasci la squadra a fine stagione si fa sempre più concreta. I turchi puntano deciso e i rumors si intensificano, anche se ancora niente è ufficiale. I tifosi aspettano di scoprire se il trasferimento si concretizzerà davvero.

Calciomercato Inter. Il Galatasaray ha ormai individuato il suo grande obiettivo per il prossimo mercato estivo. In cima alla lista dei desideri del club di Istanbul c’è Hakan Çalhano?lu, considerato il profilo ideale su cui costruire il centrocampo del futuro. Con la sessione invernale archiviata senza colpi, in casa giallorossa la strategia è diventata chiara: concentrare tempo, risorse e diplomazia su un solo nome. Anche la stampa italiana conferma che il regista dell’Inter rappresenta una priorità assoluta per l’estate, quando il Galatasaray tornerà alla carica con un’offensiva strutturata e pianificata.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

La trattativa per il trasferimento di Lukaku si intensifica, con Lucca Napoli al centro dell'attenzione.

Calciomercato Inter, idea Manu Koné della Roma: stallo Lookman, possibile cambio di strategia

