La spiaggetta di San Nicola torna ai bagnanti via i relitti e le imbarcazioni | il sindaco libera l’arenile

La spiaggetta di San Nicola, nell’arcipelago delle Tremiti, torna accessibile ai visitatori. Il sindaco ha avviato le operazioni di rimozione di relitti e imbarcazioni abbandonate, restituendo all’arenile la sua piena fruibilità. Si tratta di un intervento volto a valorizzare e tutelare questa piccola area costiera, offrendo un ambiente più sicuro e accogliente per chi desidera trascorrere momenti di relax nel rispetto del territorio.

Linea dura di Annalisa Lisci che ha disposto lo sgombero dei natanti abbandonati o depositati in maniera impropria sulla spiaggia Sarà restituita interamente alla fruizione dei bagnanti l’unica spiaggetta dell’Isola di San Nicola, nell’arcipelago delle Tremiti. Entro il 10 febbraio dovranno sparire piccoli imbarcazioni, gozzi e gommoni che stazionano sull’arenile senza alcuna autorizzazione e i relitti abbandonati lì da anni. Lo scorso 24 gennaio, il sindaco Annalisa Lisci ha firmato un’apposita ordinanza di sgombero, con l’intento di ristabilire il decoro. D’ora in poi, vige il divieto permanente di deposito, sosta o abbandono di natanti sull’arenile, salvo autorizzazione degli enti competenti.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Approfondimenti su san nicola Spiaggia libera inclusiva “Balnea” di Mercatello: non ancora rimosse le imbarcazioni abusive, l'appello Il 25 novembre 2025, la Capitaneria di Porto di Salerno ha emesso avvisi ufficiali per la rimozione delle imbarcazioni abusive presenti sulla spiaggia libera inclusiva “Balnea” di Mercatello. Cesinali, torna la Tombolata di San Nicola La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su san nicola Argomenti discussi: Mare vicino a Milano: le spiagge, i laghi e le località da raggiungere in giornata (Guida 2025); Ciclone Harry colpisce Catania: devastato storico ristorante sulla spiaggia; Ciclone Harry, a Catania distrutto storico ristorante; Mareggiata a Catania, la furia delle onde irrompe in strada. San Teodoro, allerta meteo rossa: disposta la chiusura di scuole, parchi e spiaggeSan Teodoro.A seguito dell'avviso di allerta meteo rossa emesso dal Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile per la Gallura, il sindaco di San ... olbia.it Spiagge pugliesi nel degrado dopo la Notte di San Lorenzo. La denuncia: «Uno spettacolo vergognoso»Una cinquantina di chilometri appena, ma identico scenario. Da un lato le spiagge di Bari, tra Palese e San Girolamo, dall’altro quelle di Barletta - e, in mezzo, chissà quante altre - accomunate ... quotidianodipuglia.it SSC Bari - SSC Bari added a new photo — at Stadio San Nicola. - facebook.com facebook

