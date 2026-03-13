Rimini | Rottweiler salvato 30 casi di maltrattamento

A Rimini, un cane di sette mesi di nome Athena, un rottweiler, è stato trovato in condizioni critiche all’interno di un appartamento nel centro città. Negli ultimi mesi, sono stati segnalati circa trenta casi di maltrattamenti di animali nella zona, con interventi delle autorità per tutelare gli animali coinvolti. La situazione ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine e delle associazioni dedicate alla tutela degli animali.

Un rottweiler di sette mesi, chiamato Athena, è stato trovato in condizioni critiche all’interno di un alloggio nel centro di Rimini. La cucciola era stata lasciata sola per quattro giorni senza cibo né acqua, in una stanza piena di escrementi. Gli agenti dell’Ufficio Ambiente della Polizia Locale hanno proceduto al sequestro immediato dell’animale. L’episodio si colloca in un contesto cittadino che registra un aumento preoccupante delle segnalazioni relative al maltrattamento animale. Nel 2025 le denunce sono state 177, mentre nelle prime settimane del 2026 il conteggio ha già raggiunto le 30 unità. Cinque sanzioni amministrative sono state già comminate in questo inizio d’anno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

