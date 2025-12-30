Lunedì 30 dicembre, un Rottweiler è stato soccorso dalla polizia stradale al casello di Bergamo, mentre vagava impaurito lungo l’autostrada A4. L’intervento tempestivo ha consentito di mettere in sicurezza l’animale, che si trovava in stato di agitazione. L’episodio evidenzia l’importanza dell’intervento delle autorità per la tutela degli animali in situazioni di emergenza sulla viabilità.

Bergamo. Un Rottweiler che vagava impaurito lungo l’autostrada A4 è stato salvato nella mattina di lunedì 30 dicembre al casello di Bergamo grazie all’intervento della polizia stradale. A lanciare l’allarme sono stati diversi automobilisti in transito, che hanno segnalato la presenza del cane in carreggiata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione polizia stradale di Bergamo – sottosezione di Seriate. L’animale, visibilmente spaesato e poco collaborativo, è stato avvicinato con cautela e messo in sicurezza, evitando rischi sia per il cane sia per il traffico. Dopo il recupero è stato possibile risalire ai proprietari, che hanno confermato la fuga durante la notte da un’abitazione di Bagnatica, nella Bergamasca, a circa 8 chilometri dal casello. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Cane vaga sull’autostrada: salvato dalla polizia e restituito al proprietario

Leggi anche: Cane vaga spaesato in autostrada: Polizia Stradale lo salva dalla morte per investimento

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Rottweiler vaga in A4, salvato al casello di Bergamo dalla Polizia Stradale - Ritrovati i proprietari: era fuggito nella notte da Bagnatica, a 8 chilometri di distanza ... bergamonews.it