Rimini batte Milano | 170mila studenti per il Pnrr

Il 13 marzo 2026 Rimini si conferma come la principale destinazione italiana per i progetti formativi legati al Pnrr, superando Milano. La città accoglie circa 170.000 studenti coinvolti in attività legate a questo programma, segnando un momento importante per il turismo scolastico nel Paese. La data rappresenta un punto di riferimento nel settore e sottolinea il ruolo di Rimini come centro di iniziative educative.

Il 13 marzo 2026 segna un punto di svolta per il turismo scolastico a Rimini, che si conferma come la prima destinazione italiana per i progetti formativi legati al Pnrr. Le stime indicano circa 170mila presenze turistiche attese sul territorio durante questo periodo di bassa stagione, grazie a 111 richieste giunte alle strutture locali. Questo risultato colloca la città romagnola ben al di sopra di Milano, Bologna e Roma, confermando una vocazione costruita con pazienza nel tempo. L’evento non è una semplice gita scolastica tradizionale, ma un fenomeno strutturato attorno ai percorsi STEM finanziati dalla Missione 4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

