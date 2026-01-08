Fondi Pnrr Croatti M5s | Brava Rimini i fatti contro le chiacchiere | 31 progetti portati a termine

Rimini si distingue nell’ambito del PNRR con 31 progetti completati e oltre 40 milioni di euro investiti, dimostrando l’efficacia delle iniziative finanziate. Mentre si discutono opinioni contrastanti sul successo del piano, i fatti evidenziano come la città abbia sfruttato questa opportunità di sviluppo e miglioramento sociale, confermando l’importanza di un approccio concreto e orientato ai risultati.

“Mentre qualcuno continua a raccontare che il Pnrr sarebbe stato un fallimento, a Rimini il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dimostra, numeri alla mano, di essere una straordinaria occasione di sviluppo e giustizia sociale: 31 progetti finanziati, oltre 40 milioni di euro investiti, opere. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Leggi anche: PNRR Scuola, proroga della rendicontazione finale delle spese. La nota del MIM: nuovo termine al 31 marzo 2026

Leggi anche: Bilancio comunale, il Pd celebra i fondi stanziati per completare i progetti Pnrr e migliorare i servizi alla città

