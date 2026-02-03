Marius Borg Hoiby nato da una relazione precedente al matrimonio della madre con il principe ereditario Haakon è accusato anche di stupro E rischia 16 anni di carcere

A Oslo si è aperto il processo contro Marius Borg Hoiby, il figlio della principessa ereditaria di Norvegia Mette-Marit. È accusato di stupro e rischia fino a 16 anni di carcere. La sua vicenda ha fatto scalpore nel Paese e ha riacceso il dibattito sulla famiglia reale.

(askanews) – Si è aperto a Oslo il processo a Marius Borg Hoiby, figlio della principessa ereditaria di Norvegia Mette-Marit. Il 29enne deve rispondere di 38 capi d’accusa punibili con 16 anni di carcere, fra questi una accusa di stupro. L’uomo è nato da una relazione precedente al matrimonio della madre con il principe ereditario Haakon. GUARDA LE FOTO Mette-Marit di Norvegia e il figlio Marius (nei guai): le foto dell’album di famiglia. Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA Al via il processo per stupro contro il figlio di Mette-Marit, futura regina di Norvegia Amica. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Marius Borg Hoiby, nato da una relazione precedente al matrimonio della madre con il principe ereditario Haakon, è accusato anche di stupro. E rischia 16 anni di carcere Approfondimenti su Marius Borg Hoiby Marius Borg Hoiby è stato arrestato, poi via al processo per violenza sessuale del figlio della principessa di Norvegia Mette-Marit. Il giudice: “Niente foto” Marius Borg Hoiby, figlio della principessa di Norvegia Mette-Marit, è stato arrestato con l’accusa di aggressione, minacce e violazione di un ordine restrittivo. Marius Borg Høiby verso il processo, Haakon di Norvegia prende le distanze: «Non fa parte della famiglia reale, né io né la principessa Mette-Marit saremo in aula» Il figlio di Mette-Marit, Marius Borg Høiby, è pronto a comparire in tribunale il 3 febbraio a Oslo. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Marius Borg Hoiby Argomenti discussi: Arrestato il figlio della principessa Mette-Marit. Minacciava una donna con un coltello; Marius Borg, il figlio di Mette-Marit di Norvegia, a processo: La famiglia reale non sarà in aula. Sarà un dibattimento giusto e rigoroso; Marius Borg Høiby a processo: il figlio della principessa rischia 16 anni; Arrestato prima del processo per stupro il figlio della principessa di Norvegia: Ha aggredito una donna con un coltello. Marius Borg Hoiby è stato arrestato, poi via al processo per violenza sessuale del figlio della principessa di NorvegiaMarius Borg Hoiby in tribunale a Oslo accusato di aver violentato quattro donne. Rischia fino a 10 anni di carcere. ilfattoquotidiano.it Al via a Oslo processo per stupro contro figlio principessa Mette-MaritOslo, 3 feb. (askanews) - Si è aperto a Oslo il processo a Marius Borg Hoiby, figlio della principessa ereditaria di Norvegia Mette-Marit. Il ... notizie.tiscali.it Si è aperto a #Oslo il processo a Marius Borg Hoiby, figlio della principessa ereditaria di #Norvegia Mette-Marit. Il 29enne deve rispondere di 38 capi d'accusa punibili con 16 anni di carcere, fra questi una accusa di stupro. x.com ANCORA GUAI PER IL FIGLIO DELLA PRINCIPESSA! Norvegia Marius Borg Høiby, figlio della principessa Mette-Marit, moglie dell’erede al trono, , è stato arrestato poche ore prima del processo per 38 capi d’accusa che sarebbe iniziato domani, martedì 3. L - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.