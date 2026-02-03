Marius Borg Hoiby nato da una relazione precedente al matrimonio della madre con il principe ereditario Haakon è accusato anche di stupro E rischia 16 anni di carcere

A Oslo si è aperto il processo contro Marius Borg Hoiby, il figlio della principessa ereditaria di Norvegia Mette-Marit. È accusato di stupro e rischia fino a 16 anni di carcere. La sua vicenda ha fatto scalpore nel Paese e ha riacceso il dibattito sulla famiglia reale.

(askanews) – Si è aperto a Oslo il processo a Marius Borg Hoiby, figlio della principessa ereditaria di Norvegia Mette-Marit. Il 29enne deve rispondere di 38 capi d'accusa punibili con 16 anni di carcere, fra questi una accusa di stupro. L'uomo è nato da una relazione precedente al matrimonio della madre con il principe ereditario Haakon.

