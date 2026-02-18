Incidenti sul lavoro rimane incastrato in un macchinario | muore 40enne nel Veronese

Un uomo di 40 anni è morto questa mattina a Isola della Scala, nel Veronese, dopo essere rimasto incastrato in un macchinario. L'incidente si è verificato mentre lavorava in un allevamento di Tarmassia, e i soccorritori non sono riusciti a salvarlo.

Un operaio di circa 40 anni ha perso la vita questa mattina a Isola della Scala, nel Veronese, mentre era impegnato nelle attività lavorative all'interno di un allevamento situato in località Tarmassia. L'allarme è scattato poco prima di mezzogiorno, quando alla centrale operativa è giunta la chiamata con la richiesta urgente di intervento. Secondo le prime informazioni raccolte, l'uomo sarebbe rimasto accidentalmente incastrato con gli indumenti in un macchinario, riportando conseguenze gravissime. Immediata la mobilitazione dei soccorsi: sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, giunti anche con l'elicottero, oltre al personale a bordo di un'ambulanza infermierizzata.