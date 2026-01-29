Riforma magistratura e referendum su separazione carriere le regioni del ‘no’ | impatto anche sui lavoratori della scuola? Pare di sì Intervista al Giudice Giuseppe Tango

La riforma della magistratura e il referendum sulla separazione delle carriere stanno facendo discutere anche tra gli insegnanti. Le regioni che si oppongono temono ripercussioni sul mondo della scuola, e alcuni esperti, come il Giudice Giuseppe Tango, suggeriscono che le conseguenze potrebbero andare oltre il sistema giudiziario. La questione si fa calda, e molte scuole si chiedono quale sarà il vero effetto di queste decisioni sui loro lavoratori.

La riforma della magistratura e l'esito del referendum potrebbero avere un impatto sul personale scolastico? Pare proprio di sì. Quando si parla della recente riforma della magistratura e del relativo referendum confermativo di marzo, quasi tutti pensano al diritto penale, agli arresti, alle manette e al carcere, quasi che la richiesta separazione delle carriere tra pubblico ministero e giudice nonché la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura riguardino solo le aule della giustizia penale.

