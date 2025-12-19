Il Ministro del Turismo Daniela Santanché evidenzia come le regioni del Molise, Campania, Puglia e Abruzzo stiano diventando mete attrattive, anche fuori stagione. Un focus che sottolinea l’importanza di valorizzare il patrimonio italiano e promuovere un turismo sostenibile e diffuso. Durante l’intervento su RTL 102.5, Santanché ha condiviso le strategie per rafforzare l’immagine delle destinazioni meno battute, puntando su innovazione e promozione.

© Iltempo.it - Santanché e il turismo: “Molise, Campania Puglia e Abruzzo ora sono attrattive in questo periodo”

Il Ministro del Turismo, Daniela Santanchè, è intervenuto nel corso di Non Stop News, su RTL 102.5, in compagnia di Barbara Sala, Ludovica Marafini e Dario Vanacore per un punto sulle ultime notizie di politica e attualità. Ue, raggiunto l'accordo: sì al prestito per 90 miliardi all'Ucraina. «Sono assolutamente d'accordo con quanto è stato fatto. Il nostro Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto un ruolo centrale perché, come avete visto nei giorni scorsi, è stata prudente, le cose vanno fatte bene. La soluzione che si è trovata vede l'Italia protagonista, con un prestito europeo che non pesa su quello nazionale». 🔗 Leggi su Iltempo.it

Leggi anche: Meteo, domani allerta gialla in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria

Leggi anche: La ministra Santanché a Pescara: "Cresce il turismo esperienziale, l'Abruzzo può essere un modello"

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Turismo, Daniela Santanché a RTL 102.5: "Regioni come Molise, Campania, Puglia e Abruzzo che non sono sempre state attrattive in questo periodo, ora lo sono" - 5, in compagnia di Barbara Sala, Ludovica Marafini e Dario Vanacore per un punto sulle ultime notizie di politica e attual ... rtl.it

Turismo: Molise in Albania e Montenegro con workshop - Il Molise al centro del dibattito sul turismo sostenibile nell'area adriatica, grazie all'attività della Fondazione Turismo e Cultura Molise, che in questi giorni è protagonista di una serie di ... ansa.it

Numeri record nel 2025, Santanchè: “Il turismo non è nè di destra nè di sinistra” – video x.com

Turismo, Santanchè: "Record di presenze in Italia, superata la Francia" - facebook.com facebook