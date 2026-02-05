Blitz sui rifiuti pericolosi | sequestrata area sversamento illegale

Questa mattina la Polizia municipale di Siano ha scoperto un’area di 700 metri quadrati usata per lo sversamento illegale di rifiuti pericolosi. Gli agenti hanno sequestrato il sito e avviato le indagini per identificare chi c’è dietro questa attività illecita. Sul posto sono stati trovati materiali tossici e scarti che rischiano di contaminare l’ambiente e la salute pubblica. La scoperta ha suscitato l’interesse delle autorità, che ora lavorano per fermare questa pratica e punire i responsabili.

**Un'area di 700 metri quadrati, utilizzata per lo sversamento illegale di rifiuti pericolosi, è stata sequestrata dalla Polizia municipale di Siano. L'operazione, condotta dagli agenti in collaborazione con l'autorità giudiziaria, ha permesso di bloccare un'attività che poteva causare danni ambientali significativi. Le indagini sono ancora attive per individuare i responsabili.** Giovedì 5 febbraio 2026, nel comune di Siano, gli agenti della Polizia municipale hanno effettuato un blitz in un'area adiacente a una zona residenziale, dove era stato scoperto un accumulo irregolare di scarti di materiale edile, vecchi televisori, stufe, e altri tipi di rifiuti considerati pericolosi.

