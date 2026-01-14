Più di 40 tonnellate di rifiuti recuperati nel Brenta | ci sono anche scarti industriali

ETRA SpA Società Benefit continua le attività di monitoraggio e bonifica lungo il fiume Brenta, nell’ambito del progetto europeo Interreg Italia-Croazia “Wastereduce”. In questo contesto, sono stati recuperati oltre 40 tonnellate di rifiuti, tra cui anche scarti industriali, contribuendo alla tutela degli ecosistemi fluviali e alla corretta gestione dei rifiuti.

