Ridimensionamento scolastico nel Viterbese annullato il Consiglio di Stato conferma

Il Consiglio di Stato ha deciso di respingere l’appello della Regione Lazio contro la sentenza del Tar che aveva annullato alcune decisioni sul piano di dimensionamento scolastico nel Viterbese. La decisione conferma che il piano non può essere applicato come previsto, lasciando inalterate le decisioni annullate. La questione riguarda le modifiche alla rete scolastica nella zona e le relative procedure.

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello presentato dalla Regione Lazio contro la sentenza del Tar che aveva annullato alcune scelte relative al piano di dimensionamento della rete scolastica nel Viterbese. Con la decisione dei giudici di secondo grado viene dunque confermato l'esito del primo giudizio amministrativo, che aveva rilevato irregolarità nel procedimento seguito dalla Regione per la definizione della riorganizzazione degli istituti.