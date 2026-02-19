Sostegno scolastico il Consiglio di Stato riconosce 32 ore al minore | accolto l’appello cautelare 

Consiglio di Stato: diritto al docente di sostegno per 32 ore settimanali riconosciuto a studente con disabilità in Campania. Importante vittoria a tutela dei diritti degli studenti con disabilità: il Consiglio di Stato, Sezione Settima, con ordinanza del 17 febbraio 2026 (RG n. 6442026), ha accolto l’appello cautelare proposto nell’interesse di un minore affetto da ritardo mentale mediograve, riconoscendo il diritto alla presenza del docente di sostegno per 32 ore settimanali, per l’intero periodo di frequenza scolastica. La pronuncia riforma l’ordinanza con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania aveva respinto in primo grado la richiesta cautelare. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Avvocatura comunale, accolto dal Consiglio di Stato il ricorso del ComuneIl Comune di Piacenza può continuare a riorganizzare l’Avvocatura comunale.

