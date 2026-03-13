Mobilitazione nazionale dei rider in piazza anche a Bergamo | Per un salario e un lavoro dignitoso

Sabato 14 marzo, i rider di Glovo e Deliveroo hanno manifestato in piazza a Bergamo, chiedendo un salario e un lavoro più dignitosi. La mobilitazione si è svolta con una presenza numerosa di lavoratori che hanno espresso chiaramente le loro richieste. La protesta si inserisce in una mobilitazione nazionale dei rider, volta a evidenziare le condizioni di precarietà in cui operano.

Sabato 14 marzo i rider di Glovo e Deliveroo scendono in piazza a Bergamo per dire basta alla precarietà e rivendicare un lavoro dignitoso. L’appuntamento è fissato alle 14 in piazza Pontida, nell’ambito della giornata di mobilitazione nazionale promossa dalla Cgil per superare il sistema dello sfruttamento nel food delivery. L’inchiesta della Procura di Milano ha recentemente confermato quanto il sindacato denuncia da anni: migliaia di lavoratori operano con tutele insufficienti e paghe regolate da algoritmi che incentivano il cottimo. La mobilitazione punta a ottenere l’applicazione del Contratto nazionale Merci e Logistica, garantendo ferie, malattia, tredicesima e maggiore sicurezza sul lavoro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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