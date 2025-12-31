toni servillo apre la rassegna dei fuoriserie al teatro verdi

Venerdì 16 gennaio 2026, alle ore 20, il Teatro Verdi ospiterà l'apertura della rassegna Fuoriserie con Toni Servillo. L'attore proporrà un monologo incentrato sull'importanza della cultura greca, spesso sottovalutata o dimenticata. Un momento di riflessione e di approfondimento sulla nostra storia culturale, che invita il pubblico a riscoprire le radici fondamentali dell'arte e della filosofia occidentale.

Toni Servillo apre la rassegna dei Fuoriserie con un monologo rivoluzionario sull'importanza della cultura greca che abbiamo dimenticatoQuando e doveVenerdì 16 gennaio 2026 - ore 20.30Teatro Verdi, Padova Via dei livello, 32 - 35139 PadovaLo spettacolo in breveLa Grecia antica, la terra tra. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

