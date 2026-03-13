Federico Ricci lascia la Bakery Basket Piacenza per trasferirsi all’UCC Assigeco, entrando così nella squadra che parteciperà ai playoff per la promozione in Serie A2. La sua scelta riguarda un passaggio tra due club e rappresenta un momento chiave per la sua carriera, mentre si prepara a competere in questa fase decisiva del campionato.

La decisione di cedere Federico Ricci dalla Bakery Basket Piacenza all’UCC Assigeco segna una tappa importante nella carriera del giocatore, il quale si appresta a disputare i playoff per la promozione in Serie A2. Questa mossa riflette la volontà della società piacentina di favorire lo sviluppo professionale dell’atleta, riconoscendo il valore raggiunto durante la stagione. Il trasferimento non è solo un movimento di mercato, ma l’esito logico di un percorso di crescita individuale che ha il giocatore migliorare ogni singola voce statistica sotto la guida tecnica dello staff allenatore guidato da Giorgio Salvemini. La dirigenza ha accolto la richiesta di trasferimento come opportunità per il futuro sportivo di Ricci, confermando il ruolo della squadra come laboratorio di alto profilo per i talenti emergenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ricci: da Piacenza all’Assigeco per i playoff

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