I playoff sono ormai alle porte e la Valsa Group Modena si prepara a scendere in campo contro Piacenza. Dopo aver ottenuto il quarto posto in classifica, i giocatori sono concentrati per affrontare questa fase decisiva. La squadra ha già centrato l’obiettivo del fattore campo e ora si concentra sulle prossime sfide, che si annunciano intense e ricche di emozioni.

Un giorno dopo molto dolce, quello della Valsa Group Modena, che si gode il suo quarto posto e il fattore campo conquistato nei quarti di finale play off che inizieranno tra dieci giorni. Una stagione esaltante per i gialloblù, che proviamo a riassumere in un paio di numeri: Perugia è l’unica squadra che Modena non è ancora riuscita a battere in stagione, e anche l’unica che abbia espugnato il PalaPanini. In casa i gialloblù hanno vinto 10 match su 11, 16 vittorie complessive contro 6 sconfitte. Le due con Perugia, il match di andata con Trento e poi tre partite da mangiarsi le mani ma, col senno di poi, che hanno fatto crescere tantissimo Tizi-Oualou e compagni: Milano, Cisterna e Monza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Playoff con Piacenza. Sarà una lunga serie"

Bergamo batte Firenze 3-2 e sarà testa di serie nei playoff scudettoUna sfida decisiva per accedere ai Play Off Scudetto ha visto Bergamo imporre una rimonta vibrante contro Firenze, chiudendo con un tie break...

Perugia–Trento accende la 18ª giornata di Superlega: è sfida da scudetto! Modena–Piacenza e Milano–Civitanova con vista sui playoffE’ forse il momento della verità per decretare la vincitrice della regular season, questa 18ª giornata di Superlega che potrebbe incidere in maniera...

Temi più discussi: Playoff con Piacenza. Sarà una lunga serie; Lube, un'attesa da playoff: solo domani sera Civitanova conoscerà chi sfiderà ai quarti di finale tra Verona, Trento, e Piacenza; Modena Volley – Gazzetta di Modena – Battuta Verona: quarto posto, playoff con Piacenza; Ecco il rinforzo della Gas Sales Bluenergy per i playoff: Robertlandy Simon.

Gas Sales Bluenergy, la sfida con Modena verso le semifinali inizia l'8 marzoCalendario ancora da ufficializzare, ma Gara2 a Piacenza per ora è prevista per domenica 15. Ecco come ci si qualifica per l'Europa ... sportpiacenza.it

Pallavolo, nei playoff verso il derby tra Modena e PiacenzaChiusa la stagione regolare, con i gialloblù che festeggiano la vittoria contro Verona e il rimpianto dei piacentini sconfitti da Padova ... rainews.it

#Superlega #Playoff #Tabellone #Risultati #Classifica #RegularSeason SUPERLEGA. Definito il tabellone dei Play Off Trento chiude al terzo posto e troverà Civitanova ai Quarti di Finale, Modena affronterà Piacenza https://www.baloovolley.it/index.phpoptio - facebook.com facebook

Gas Sales Bluenergy sconfitta a Padova, chiude quinta: ai playoff con Modena - Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza è superata al tie break al Kioene Arena da una... - PiacenzaSera x.com