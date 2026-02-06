Villa di Poppea dal 12 febbraio visitabili alcune aree del cantiere

Dal 12 febbraio alcune aree del cantiere della Villa di Poppea si possono visitare. I visitatori potranno vedere da vicino le maschere, i pavoni dai colori vivaci e le impronte di alberi che sono state portate alla luce durante gli scavi. La villa, attribuita alla seconda moglie di Nerone, si trova a Oplontis e ora mostra in parte le sue meraviglie mentre gli archeologi continuano a scavare e a recuperare pezzi importanti.

AGI - Maschere di scena, figure di pavoni dai vivaci colori conservati intatti sotto strati di cenere e lapillo, impronte di alberi e nuovi raffinati ambienti che stanno emergendo dallo scavo di ampliamento della Villa di Poppea, la sontuosa dimora attribuita alla seconda moglie di Nerone che fa parte del sito archeologico di Oplontis a Torre Annunziata, potranno essere ammirati mentre gli archeologi lavorano nel cantiere di scavo in corso. Dal 12 febbraio prossimo, ogni giovedì, dalle 10.30 alle 12.00, i visitatori muniti di regolare biglietto di accesso alla Villa - in numero di 10 per volta - potranno accedere ad alcune aree del cantiere, accompagnati da personale del Parco.

