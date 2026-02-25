Scontro a fuoco al largo di Cuba | quattro morti dopo l’intervento della Guardia costiera

Quattro persone sono state uccise e altre sei ferite in seguito a uno scontro a fuoco tra la Guardia costiera cubana e i passeggeri di un motoscafo registrato negli Stati Uniti, al largo delle coste dell’isola. Lo ha reso noto il ministero dell’Interno dell’Avana, fornendo una prima ricostruzione dell’accaduto. Secondo le autorità cubane, l’episodio si sarebbe verificato quando una motovedetta si è avvicinata all’imbarcazione, registrata in Florida, con l’obiettivo di identificare i passeggeri a bordo. In quel momento, sempre stando alla versione ufficiale, dall’interno del motoscafo sarebbero partiti alcuni colpi di arma da fuoco, uno dei quali avrebbe ferito il comandante dell’unità cubana. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

