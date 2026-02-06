Peschereccio rischia di affondare al porto intervento della guardia costiera

Questa mattina al porto di Catania, un peschereccio in difficoltà ha rischiato di affondare. Era stato colpito dal ciclone Harry e stava imbarcando acqua. La Guardia costiera è intervenuta rapidamente e ha evitato il peggio.

L'equipaggio di una motovedetta ha estratto l'acqua dal natante con una pompa barellabile. Intervenuta sul posto anche una squadra dei Vigili del fuoco Un intervento della Guardia costiera ha evitato questa mattina, nel porto di Catania, l'affondamento di un peschereccio che aveva subito danni a causa del ciclone Harry e stava imbarcando acqua. L'equipaggio di una motovedetta ha estratto l'acqua dal natante con una pompa barellabile. Intervenuta sul posto anche una squadra dei Vigili del fuoco. Il peschereccio è stato messo in sicurezza in attesa del successivo alaggio e del trasporto in un cantiere navale.

Durante la notte, una motovedetta della Guardia Costiera di Taranto è intervenuta a Chiatona.

