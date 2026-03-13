Le 22 fontanelle del Parco di Monza sono state riaccese ieri sera, segnando la fine di una settimana di polemiche. Dopo le segnalazioni di cittadini, tra cui famiglie, anziani e sportivi, che avevano notato la chiusura improvvisa dei punti acqua nel fine settimana precedente, tutte le fontanelle sono tornate in funzione. La riaccensione ha concluso il periodo di disservizio che aveva suscitato diverse proteste.

Da ieri sera le 22 fontanelle del Parco di Monza sono tornate tutte in funzione. Si chiude così una settimana di polemiche, dopo che numerosi cittadini, soprattutto famiglie, anziani e sportivi, avevano segnalato la chiusura improvvisa dei punti acqua nel weekend scorso. La questione era approdata lunedì in Consiglio comunale con gli interventi dei consiglieri Paolo Piffer (Civicamente) e Massimiliano Longo (Forza Italia), che avevano osservato soprattutto la necessità di una comunicazione più capillare e diffusa dell’intervento. A creare un malinteso erano stati i cartelli “fontanella guasta“, apposti su quasi tutte le strutture. Non si è trattato in realtà di guasti, ma di una manutenzione straordinaria programmata e attesa da anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Restyling finito. Riaccese ieri 22 fontanelle

Articoli correlati

Finito il restyling, la biblioteca ritorna a Villa ViscontiLa Biblioteca Centrale si sta preparando a tornare nella storica sede di Villa Visconti D’Aragona, in una veste completamente rinnovata grazie ai...

Ascolti tv ieri domenica 22 febbraio chi ha vinto tra Cerimonia chiusura Olimpiadi, Io sono Farah e FazioLa Rai non centra il tris nella giornata di domenica 22 febbraio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv.