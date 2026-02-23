ascolti tv ieri domenica 22 febbraio chi ha vinto tra cerimonia chiusura olimpiadi io sono farah e fazio

La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi ha attirato più spettatori rispetto a Fazio, Io sono Farah e Le Iene, a causa dell’ampio interesse verso l’evento sportivo. La diretta ha registrato un aumento di ascolti, grazie anche alla copertura internazionale e all’entusiasmo del pubblico. Gli appassionati hanno seguito con attenzione i momenti salienti, rendendo questa serata la più vista della giornata. La sfida tra i programmi televisivi ha mostrato una preferenza netta per gli eventi olimpici.

La Rai non centra il tris nella giornata di domenica 22 febbraio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che batte Primafestival (Rai 1). Nel preserale è L’Eredità (Rai 1) a chiudere davanti a Caduta Libera (Canale 5). In prima serata invece è Io sono Farah (Canale 5) a finire dietro alla Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi (Rai 1) ma davanti a Che tempo che fa (Nove). Ai piedi del podio Le Iene (Italia 1), Presidiretta (Rai 3), Era ora (Rai 2), Fuori dal Coro (Rete 4), Il caso Epstein (La7) e The Karate Kid (Tv8). 🔗 Leggi su Virgilio.it

Ascolti tv ieri venerdì 6 febbraio chi ha vinto tra la Cerimonia di apertura delle Olimpiadi e Io sono FarahI dati degli ascolti tv di ieri sera mostrano una sfida tra la Cerimonia di apertura delle Olimpiadi e il programma Io Sono Farah.

ASCOLTI TV 22 FEBBRAIO 2026: CERIMONIA CHIUSURA OLIMPIADI, IO SONO FARAH, LE IENE, FAZIOGli ascolti televisivi di domenica 22 febbraio 2026 sono stati influenzati dalla Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi, che ha attirato un ampio pubblico.

La notte che ha fermato l’Italia — 9,2 milioni e 46,2% di share #santenchan #olimpiadiinvernali

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Ascolti tv ieri domenica 15 febbraio chi ha vinto tra Cuori 3, Chi vuol essere Milionario, Le Iene, Olimpiadi; Ascolti tv ieri (15 febbraio): Pilar Fogliati e De Martino non sbagliano e affossano Gerry Scotti; Ascolti tv 15 febbraio: chi ha vinto tra Cuori 3 e Chi vuol essere milionario, De Martino batte Gerry Scotti; Ascolti tv domenica 15 febbraio: chi ha vinto tra Pilar Fogliati, De Martino e Gerry Scotti.

Ascolti tv 22 febbraio: chi ha vinto tra le Olimpiadi Invernali e Io sono Farah, i dati de La Ruota della FortunaGli ascolti tv della serata di domenica 22 febbraio. Su Rai1 è stata trasmessa la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina, mentre ... fanpage.it

Ascolti TV ieri sera, 22 febbraio 2026: chi ha vinto tra le Olimpiadi e Io Sono Farah?Ascolti TV. Ecco i programmi più visti della serata di ieri, domenica 22 febbraio 2026. msn.com

Scontro tra titani Ieri sera in onda C'è posta pert e e L'eredità dei campioni, chi ha vinto la gara di ascolti. Cosa hanno scelto gli italiani - facebook.com facebook