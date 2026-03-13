Restyling della segnaletica orizzontale dal 16 marzo sarà interessato viale Mellusi

Tempo di lettura: 2 minuti A partire dalle ore 20:00 di lunedì 16 marzo, lungo viale Mellusi, limitatamente al lato destro della carreggiata nel senso di marcia da incrocio con via Meomartini in direzione piazza Risorgimento, scatteranno limitazioni alla sosta sui tratti che fino all'alba di sabato 21 marzo saranno di volta in volta interessati dai lavori di restyling della segnaletica orizzontale degli stalli sosta a pagamento, degli stalli sosta libera e degli stalli riservati ai residenti autorizzati mediante la concomitante messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali e degli incroci ivi adiacenti. L'intervento sarà attuato nella fascia oraria notturna, come già avvenuto lungo via Delcogliano e via Pacevecchia.