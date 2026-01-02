Stop ai tir nel parcheggio di viale Giostra sarà collocata la segnaletica

È stato aperto il parcheggio di viale Giostra, tuttavia manca ancora la segnaletica per vietare l'accesso ai tir. A breve verranno installate le indicazioni necessarie per garantire un utilizzo sicuro e regolare dello spazio. Fino a quel momento, si invita alla prudenza e al rispetto delle segnalazioni temporanee presenti sul sito.

