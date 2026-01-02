Stop ai tir nel parcheggio di viale Giostra sarà collocata la segnaletica
È stato aperto il parcheggio di viale Giostra, tuttavia manca ancora la segnaletica per vietare l'accesso ai tir. A breve verranno installate le indicazioni necessarie per garantire un utilizzo sicuro e regolare dello spazio. Fino a quel momento, si invita alla prudenza e al rispetto delle segnalazioni temporanee presenti sul sito.
Il parcheggio di viale Giostra è già stato aperto ma manca la segnaletica per fermare il passaggio dei tir. Entra in vigore adesso l'ordinanza per consentire i lavori di apposizione dei cartelli. E' stato il Corpo di polizia municipale a sottolineare che nell'area di interscambio tra via. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
