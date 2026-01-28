requiem di mozart secondo czerny

Questa sera alle 20.30 il teatro Comunale ‘Claudio Abbado’ di Ferrara ospita un grande evento musicale. Si tratta di un’esecuzione del Requiem di Mozart, proposta nell’ambito di ‘Ferrara Musica al Ridotto’. I biglietti sono già esauriti, segno di un interesse che non si ferma. Ora, pubblico e appassionati si preparano ad ascoltare questa interpretazione, che promette emozioni intense.

Oggi, alle 20.30, il teatro Comunale ‘Claudio Abbado’ si prepara ad accogliere un evento musicale di grande fascino, inserito nel calendario di ‘ Ferrara Musica al Ridotto ’ e già sold out in prevendita. In programma una delle pagine più celebri e discusse della storia della musica, il Requiem in re minore K 626 di Wolfgang Amadeus Mozart. La serata ne propone una versione poco frequentata: la trascrizione per pianoforte a quattro mani realizzata da Carl Czerny data alle stampe nel 1828 e capace di restituire l’architettura monumentale dell’opera in una dimensione più raccolta e trasparente. La direzione complessiva dell’esecuzione è affidata a Raffaele Giordani, che guiderà una fitta compagine artistica nata dalla collaborazione tra due importanti realtà corali del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

