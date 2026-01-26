Ferrara Musica in programma una serata dedicata al Requiem in re minore di Mozart

Ferrara Musica propone una serata dedicata al Requiem in re minore di Mozart. Mercoledì 28 alle 20.30, il Foyer del Teatro Comunale ‘Claudio Abbado’ ospiterà questo evento musicale, inserito nel calendario di Ferrara Musica al Ridotto. Un’occasione per ascoltare un capolavoro senza enfasi, in un ambiente sobrio e di qualità.

Sanremo, le pagelle delle canzoni: sorpresa Maria Antonietta e Colombre (8), Ermal Meta canta la guerra (7), Elettra ripetitiva (5) Mercoledì 28 alle 20.30 il Foyer del Teatro Comunale ‘Claudio Abbado’ si prepara ad accogliere un evento musicale di grande fascino, inserito nel calendario di Ferrara Musica al Ridotto. In programma una delle pagine più celebri e discusse della storia della musica, il ‘Requiem in re minore K 626’ di Wolfgang Amadeus Mozart. La serata ne propone una versione poco frequentata: la trascrizione per pianoforte a quattro mani realizzata da Carl Czerny data alle stampe nel 1828 e capace di restituire l'architettura monumentale dell'opera in una dimensione più raccolta e trasparente.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

