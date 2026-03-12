Lazio-Milan sarà una partita particolare per Daniel Maldini, che affronterà la squadra in cui ha trascorso gran parte della sua carriera. La sfida si svolgerà allo stadio di Roma e coinvolgerà due club storici del calcio italiano. Maldini, figlio di un ex dirigente e giocatore del Milan, avrà un ruolo da protagonista nel match che si preannuncia intenso.

La partita del 29^ turno di Serie A avrà un peso specifico rilevante nell'economia del campionato. Dopo l'1-0 nel derby contro l'Inter di Chivu, la distanza tra i rossoneri e i nerazzurri si è accorciata a 7 punti e ora sognare non è impossibile. Soprattutto perché nel prossimo weekend l'Inter ospiterà a 'San Siro' l'Atalanta, match non facile da giocare dopo un brutto k.o. come quello subito nel derby. Ma sulla propria strada il Milan incontrerà i biancocelesti rilanciati da un attaccante che ha i colori rossoneri nel sangue fin da bambino. Parliamo, ovviamente, di Daniel Maldini, attuale punta titolare nel 4-3-3 di Maurizio Sarri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Lazio-Milan, Maldini contro il suo passato: i precedenti e un futuro senza certezze

Articoli correlati

Gerard Martin Maldini, regalo speciale al difensore del Barcellona: nel suo futuro c’è il Milan? Tutta la verità dopo il gesto della leggenda rossoneraGerard Martin Maldini, regalo speciale al difensore del Barcellona: nel suo futuro c’è il Milan? Tutta la verità dopo il gesto della leggenda...

Leggi anche: Lazio, Maldini salta la sfida contro il Torino: il motivo del suo forfait e la lista dei convocati di Sarri. Ultimissime

Lazio, Daniel Maldini in partenza da Linate

Altri aggiornamenti su Lazio Milan Maldini contro il suo...

Temi più discussi: Lazio, ci vorrebbe un D’Amico: contro il Milan di Modric è la partita speciale di Maldini; Le battute di Silvio, la carica di Maldini, le strategie di Zac: Milan 1999, i retroscena di una rimontissima; Serie A, Lazio-Sassuolo 1-1 dopo 45’: Laurienté risponde a Maldini con un gol capolavoro ? Stadio Olimpico Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui ?? https://www.rainews.it/maratona/2026/03/calcio-serie-a-giornata-28-inter-milan-napoli-roma-juven; La Supermoviola di Lazio-Sassuolo: Maldini protesta, ma Arena non sbaglia.

Lazio - Milan, Maldini sfida il suo passato: il futuro passa dalla Coppa ItaliaRASSEGNA STAMPA - In casa Lazio lo aspettavano tutti e alla fine è arrivato: Daniel Maldini ha realizzato il suo primo gol in biancoceleste nell'ultimo incontro con il Sassuolo, ... lalaziosiamonoi.it

Probabili formazioni Lazio-Milan: chi gioca titolare e le ultime su Estupinan, Ricci, Leao, Pulisic, Isasken e MaldiniIl Milan all'Olimpico contro la Lazio per tenere vive le speranze scudetto: le scelte di Allegri e Sarri. msn.com

Lazio-Milan, tornano i tifosi all’Olimpico: venduti finora oltre 15 mila biglietti - facebook.com facebook

Lazio-Milan, tornano i tifosi all’Olimpico: venduti finora oltre 15 mila biglietti x.com