Lazio-Milan Maldini contro il suo passato | i precedenti e un futuro senza certezze

Da pianetamilan.it 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lazio-Milan sarà una partita particolare per Daniel Maldini, che affronterà la squadra in cui ha trascorso gran parte della sua carriera. La sfida si svolgerà allo stadio di Roma e coinvolgerà due club storici del calcio italiano. Maldini, figlio di un ex dirigente e giocatore del Milan, avrà un ruolo da protagonista nel match che si preannuncia intenso.

La partita del 29^ turno di Serie A avrà un peso specifico rilevante nell'economia del campionato. Dopo l'1-0 nel derby contro l'Inter di Chivu, la distanza tra i rossoneri e i nerazzurri si è accorciata a 7 punti e ora sognare non è impossibile. Soprattutto perché nel prossimo weekend l'Inter ospiterà a 'San Siro' l'Atalanta, match non facile da giocare dopo un brutto k.o. come quello subito nel derby. Ma sulla propria strada il Milan incontrerà i biancocelesti rilanciati da un attaccante che ha i colori rossoneri nel sangue fin da bambino. Parliamo, ovviamente, di Daniel Maldini, attuale punta titolare nel 4-3-3 di Maurizio Sarri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

lazio milan maldini contro il suo passato i precedenti e un futuro senza certezze
© Pianetamilan.it - Lazio-Milan, Maldini contro il suo passato: i precedenti e un futuro senza certezze

Articoli correlati

Gerard Martin Maldini, regalo speciale al difensore del Barcellona: nel suo futuro c’è il Milan? Tutta la verità dopo il gesto della leggenda rossoneraGerard Martin Maldini, regalo speciale al difensore del Barcellona: nel suo futuro c’è il Milan? Tutta la verità dopo il gesto della leggenda...

Leggi anche: Lazio, Maldini salta la sfida contro il Torino: il motivo del suo forfait e la lista dei convocati di Sarri. Ultimissime

Lazio, Daniel Maldini in partenza da Linate

Video Lazio, Daniel Maldini in partenza da Linate

Altri aggiornamenti su Lazio Milan Maldini contro il suo...

Temi più discussi: Lazio, ci vorrebbe un D’Amico: contro il Milan di Modric è la partita speciale di Maldini; Le battute di Silvio, la carica di Maldini, le strategie di Zac: Milan 1999, i retroscena di una rimontissima; Serie A, Lazio-Sassuolo 1-1 dopo 45’: Laurienté risponde a Maldini con un gol capolavoro ? Stadio Olimpico Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui ?? https://www.rainews.it/maratona/2026/03/calcio-serie-a-giornata-28-inter-milan-napoli-roma-juven; La Supermoviola di Lazio-Sassuolo: Maldini protesta, ma Arena non sbaglia.

lazio milan lazio milan maldini controLazio - Milan, Maldini sfida il suo passato: il futuro passa dalla Coppa ItaliaRASSEGNA STAMPA - In casa Lazio lo aspettavano tutti e alla fine è arrivato: Daniel Maldini ha realizzato il suo primo gol in biancoceleste nell'ultimo incontro con il Sassuolo, ... lalaziosiamonoi.it

Probabili formazioni Lazio-Milan: chi gioca titolare e le ultime su Estupinan, Ricci, Leao, Pulisic, Isasken e MaldiniIl Milan all'Olimpico contro la Lazio per tenere vive le speranze scudetto: le scelte di Allegri e Sarri. msn.com

Trova facilmente notizie e video collegati.