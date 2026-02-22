Lecce Inter nerazzurri implacabili | 21 vittorie in 26 partite! E adesso a +10 sul Milan

Lecce Inter ha ottenuto la sua ventunesima vittoria in 26 partite, grazie a una prestazione dominante che ha lasciato il pubblico senza parole. La squadra nerazzurra ha sfruttato al meglio le occasioni create in campo, consolidando il secondo posto in classifica. La differenza di punti con il Milan cresce a dieci, rafforzando la posizione dei nerazzurri in campionato. La prossima sfida attende già i tifosi con grande attesa.

Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Dopo il pesante passo falso europeo in Norvegia, l’ Inter dimostra una forza mentale fuori dal comune. La formazione nerazzurra ha saputo reagire con estrema determinazione alla sconfitta di Bodo in Champions League, espugnando il difficile campo di Lecce con un rotondo 2-0. Questa vittoria, la settima consecutiva in campionato, permette alla compagine meneghina di blindare il primato in classifica, portandosi momentaneamente a +10 sul Milan, impegnato oggi a San Siro contro il Parma. 🔗 Leggi su Internews24.com

Leggi anche: Girone A, nerazzurri senza vittorie da tre partite. Inter Under 23, un’altra frenata. Solo un punto con l’Arzignano

L’Inter passa a Lecce e lancia la fuga scudetto: i nerazzurri allungano a più dieci sul MilanL’Inter ha vinto 2-0 a Lecce, segnando due gol nel secondo tempo, dopo aver perso in Champions contro il Bodo-Glimt.

INTER vs LECCE DIRETTA LIVE SERIE A LIVE TELECRONACA STATISTICHE & PARTITA LIVE ore 20.30

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: L'Inter è implacabile: vince per 2-0 a Lecce e vola a +10 sul Milan; Lecce vs Inter, le formazioni ufficiali: Chivu rimescola le carte in difesa; GdS - Inter sempre più capolista: in Serie A è implacabile. E con Dimarco e Zielinski il 3-1 col...; Lecce Inter e il dominio dei corner | i nerazzurri sono i re d’Europa.

Lecce- Inter 0-2: la decidono Mkhitaryan e Akanji, nerazzurri a +10 sul Milan$ (u0015Lu000f??l§u001al§????u0005u0006????Os??s??3??A?? ?qF?u0010??| {?+?!?*9*u0004????0?9?u0013?zu0003?dau001fu0013 ??u0011?u0006 ??u0011u001a9?u0011u0002?>??u0004? u0004~?A?u?pN ?_?>??Lg??u00064u0 ... sport.sky.it

L'Inter è implacabile: vince per 2-0 a Lecce e vola a +10 sul MilanEnnesima prova di forza per la capolista, che nella ripresa sbanca il Via del Mare e allunga ancora in vetta. Gogna per Bastoni ... corrieredellosport.it

Si è espresso così al termine di #Lecce - #Inter il presidente dei giallorossi Saverio Sticchi Damiani - facebook.com facebook

Moviola #Lecce- #Inter: #Thuram in fuorigioco con la spalla: giusto annullare x.com