Bologna Business School La società Consultinvest Sim finanzia sei borse di studio

Prende forma l’ Open Program in Wealth Management III, l’iniziativa formativa d’eccellenza lanciata congiuntamente da Bologna Business School e Consultinvest Sim – primaria realtà finanziaria nel panorama italiano, guidata da Maurizio Vitolo – con l’obiettivo di formare i nuovi talenti della consulenza finanziaria. Le 6 borse di studio erogate da Consultinvest coprono in tutto o in parte il costo del corso e vogliono premiare le eccellenze che si distingueranno in fase di selezione. Il nuovo corso dedicato si propone come trampolino di lancio verso un percorso professionale di successo, offrendo agli aspiranti consulenti finanziari un bagaglio di competenze specialistiche – necessarie per affrontare con sicurezza l’esame Ocf – e l’opportunità concreta di muovere i primi passi nel ruolo di consulente finanziario e di crescere professionalmente entrando in contatto diretto con una delle società leader del settore quale Consultinvest. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Inaugurato a Bologna il nuovo campus della Business school - Questa mattina è stato tagliato il nastro dei nuovi spazi della Bologna Business School, realizzati grazie ad un ... ansa.it

Bologna Business School compie 25 anni: ‘Graduation day’ in piazza Maggiore con Stefano Domenicali - Bologna, 11 settembre 2025 – I manager del futuro si danno appuntamento per domani, venerdì 12 settembre, alle 17. ilrestodelcarlino.it

Bologna Business School, la carica degli 800 diplomati, Prodi: “Non smettete di imparare” - Bologna, 12 settembre 2025 – Volano tocchi in Piazza Maggiore per il Graduation Day della Bologna Business School. ilrestodelcarlino.it

Inizia a fine gennaio, presso la Bologna Business School, l’erogazione dell’Open Program III in Wealth Management, corso di preparazione, a distanza, per sostenere gli esami, presso l’OCF, da consulente finanziario.Il corso erogato dalla BBS e promosso da - facebook.com facebook