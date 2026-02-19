Come ha chiuso l’anno fiscale OTB di Renzo Rosso?

Renzo Rosso ha annunciato che OTB – Only the Brave ha concluso l’anno fiscale con un fatturato di 1,7 miliardi di euro. La cifra rappresenta una diminuzione del 4,8% rispetto all’anno precedente, considerando i cambi costanti. La riduzione deriva principalmente dall’impatto della pandemia sui negozi fisici e dalla domanda meno forte in alcune aree geografiche. L’azienda ha comunque mantenuto una solida posizione nel settore, anche grazie alle vendite online. La società si prepara a nuove strategie per affrontare le sfide del mercato.

OTB – Only the Brave, ha chiuso l'anno fiscale fatturato di 1,7 miliardi di euro, in flessione del 4,8% a cambi costanti rispetto all'esercizio precedente. L'azienda di Renzo Rosso Net Sales si sono attestate a 1,6 miliardi di euro (-5% a cambi costanti) e l'Ebitda a 237,3 milioni, per un margine del 15,1% sulle vendite nette. OTB chiude l'anno fiscale con un fatturato di 1,7 miliardi. Come ha dichiarato Ubaldo Minelli, Amministratore Delegato del Gruppo OTB, "Il 2025 sarà probabilmente ricordato come uno degli anni più complessi per il settore della moda; in questo contesto, sono particolarmente orgoglioso della resilienza dimostrata dal Gruppo OTB.

