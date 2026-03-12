Lo chef stellato René Redzepi ha annunciato il suo addio al Noma di Los Angeles, lasciando la gestione del ristorante tra le lacrime. La decisione arriva dopo le accuse di abusi sui dipendenti emerse recentemente in un'inchiesta del New York Times. Redzepi, noto per aver rivoluzionato la cucina nordica, si è dunque allontanato dal suo progetto dopo le accuse pubblicate nei giorni scorsi.

Roma, 12 marzo 2026 – Lo chef stellato René Redzepi fa un passo indietro. Dopo le accuse di abusi sui dipendenti, emerse nei giorni scorsi in seguito a un'inchiesta del New York Times, l’inventore della cosiddetta ‘nuova cucina nordica’ lascia la gestione del pop-up del Noma a Los Angeles. “Dopo oltre due decenni passati a costruire e guidare questo ristorante, ho deciso di fare un passo indietro e lasciare che i nostri straordinari leader accompagnino il locale nel suo prossimo capitolo”, ha detto lo chef danese, ammettendo di aver avuto comportamenti sbagliati in passato ma assicurando di essere cambiato. L’annuncio sui social. In una storia su Instagram, Redzepi dà l’annuncio ai dipendenti riuniti in sala prima dell'apertura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Lo chef René Redzepi e l’addio al Noma (tra le lacrime) dopo le accuse di abusi sui dipendenti

