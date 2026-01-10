Il Terranuova Traiana annuncia l’ingresso di Gianni Minetti nel proprio organico dirigente. Nel frattempo, la squadra di Becattini si prepara ad affrontare lo Scandicci nella prossima partita di Serie D. Un momento importante per la società, che continua a rafforzare il proprio staff e a consolidare il progetto sportivo.

TERRANUOVA Il Terranuova Traiana ha presentato ufficialmente l’ultima new entry nel gruppo dirigente, che risponde al nome di Gianni Minetti. Il commercialista aretino è già noto alle cronache calcistiche per essere stato nel 2018 il nome attorno al quale si costituì una cordata di imprenditori interessati a rilevare l’Arezzo di Matteoni. A Terranuova Bracciolini Minetti ritrova una sua vecchia conoscenza, il direttore tecnico biancorosso Nario Cardini. Il dirigente ha fatto il punto della situazione, analizzando le prospettive anche a lungo termine del club di piazza Coralli. "Il Terranuova è una squadra ottima sotto ogni punto di vista e complessivamente possiede un notevole spirito di gruppo, quindi i risultati poi sono evidenti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie D: un altro dirigente di spessore all’interno della società. Intanto domani la squadra di Becattini ospita lo Scandicci. Terranuova, c’è anche Minetti nel motore

Leggi anche: Serie D: l’analisi del dirigente sul cammino della squadra di Becattini. "Domenica la nostra prestazione migliore». Terranuova, il ds Resti a caccia di un bomber

Leggi anche: Serie d: il vice di becattini fa i complimenti alla squadra biancorossa capace di superare anche il prato al matteini. Giugni: "Gran cuore del Terranuova, Sesti è fondamentale per lo spogliatoio»

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Serie D mercato. La Sanremese non si ferma! Altro rinforzo; Lepanto Marino (calcio a 5, serie D), il dg Amore: “La prima squadra può rimontare, bene l'Under 17”; Serie D mercato. Il Sansepolcro esonera il Direttore Sportivo!; Serie D, Giovani D Valore: Ecco le classifiche aggiornate al termine del girone d'andata.

Esonero incredibile in Serie A: è croll... Altro - facebook.com facebook

Serie D - Risultati e classifiche aggiornate/Altro capolavoro di Indiani x.com