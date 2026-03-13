Consiglio federale della Fiv Cirillo | Segnale importante per Reggio Calabria e l’intera regione

Il consiglio federale della Fiv ha annunciato che la presenza della Federazione italiana vela a Reggio Calabria rappresenta un segnale importante per la città e la regione. Cirillo ha dichiarato che questa presenza è motivo di orgoglio e sottolinea l’attenzione verso un territorio con un forte legame con il mare e la vela. La notizia riguarda l’impegno della federazione nel promuovere lo sport nel Sud Italia.

L'importante riunione si è tenuta a Palazzo Campanella. Il presidente del Consiglio regionale ha ringraziato, oltre al presidente Ettorre, tutti i rappresentanti della Federazione presenti Lo Stretto è una risorsa straordinaria, un contesto unico per caratteristiche ambientali, tradizione e vocazione sportiva. Per questo crediamo che la Calabria possa ritagliarsi un ruolo sempre più significativo nel panorama della vela nazionale e internazionale e possa contribuire, con le proprie potenzialità, anche al grande percorso che accompagnerà il Sud verso la 38ª America’s Cup di Napoli del 2027". "Lo Stretto - ha aggiunto - è uno spazio naturale di allenamento, confronto sportivo e crescita per tante realtà veliche del territorio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Articoli correlati Da Reggio Calabria all’intera regione, Di Palma segnala l’assenza di strutture sociosanitarie per adolescentiÈ il monito lanciato dal procuratore del tribunale dei minori durante la conferenza stampa annuale sulle attività svolte: “Senza strutture adeguate... Cirillo e il Consiglio regionale della Calabria esprimono cordoglio dopo la scomparsa di Cesare RupertoSalvatore Cirillo, presidente del Consiglio regionale della Calabria, ha espresso profondo cordoglio per la morte di Cesare Ruperto, Presidente... Contenuti e approfondimenti su Reggio Calabria Discussioni sull' argomento La vela italiana sceglie Reggio Calabria: il consiglio federale Fiv si riunisce a Palazzo Campanella; La vela italiana sceglie Reggio Calabria: il Consiglio Federale FIV in riva allo Stretto. A Palazzo Campanella il Consiglio federale della Federazione Italiana Vela, Cirillo: grande segnale per Reggio CalabriaIl plauso del presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, ha dato il benvenuto a Palazzo Campanella al presidente della Federazione italiana vela, Francesco Ettorre, e ai ... strettoweb.com La vela italiana sceglie Reggio Calabria: il Consiglio Federale FIV in riva allo StrettoUn segnale forte di attenzione verso il Sud e, in particolare, verso la crescita del movimento velico calabrese. Venerdì 13 marzo la Federazione Italiana Vela (FIV) terrà a Reggio Calabria una ... reggiotv.it COPPA CALABRIA SERIE C: ROSSANO SFIDA CUTRO. AL PALACALAFIORE LA CORSA ALLA FINALE Final Four a Reggio Calabria: la Pallavolo Rossano affronta Cutro in semifinale dopo un percorso convincente nella Coppa Calabria https://www.calabri - facebook.com facebook Pm, furto farmaci oncologici una vicenda molto grave. Procuratore di Reggio Calabria ha escluso complicità in ospedale #ANSA x.com