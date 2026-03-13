Il 21 marzo alle 17:30 a Reggio Calabria si terrà un incontro presso la sede di Libera in via Paolo Pellicano 21H. L'evento vede coinvolte donne che si oppongono alla 'ndrangheta e mira a promuovere una discussione pubblica su questo tema. La partecipazione è aperta a chi desidera approfondire il ruolo delle donne nella lotta alla criminalità organizzata.

Sabato 21 marzo, alle ore 17:30, si terrà a Reggio Calabria un incontro fondamentale presso la sede di Libera in via Paolo Pellicano 21H. L’evento, promosso da Reggio per tutte e dall’associazione Libera, affronta il nesso tra patriarcato e ‘ndrangheta in occasione della Giornata nazionale della memoria delle vittime delle mafie. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i cittadini. L’iniziativa non è isolata ma fa parte di un percorso cittadino sulla parità di genere avviato a novembre. Attraverso laboratori partecipati e momenti informali, il gruppo promotore ha cercato di creare spazi accessibili per discutere di questioni di genere nella vita quotidiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio: donne contro ‘ndrangheta, il 21 marzo si smonta

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