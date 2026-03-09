Simone Veronese ha scritto a Matteo Salvini per comunicare la sua scelta riguardo al candidato sindaco del centrodestra a Reggio Calabria. La lettera evidenzia la posizione di Veronese sulla candidatura e il suo coinvolgimento nel processo decisionale locale. La comunicazione è stata inviata in un momento di discussione politica in vista delle prossime elezioni amministrative.

Simone Veronese ha inviato una comunicazione diretta a Matteo Salvini per definire la scelta del candidato sindaco del centrodestra a Reggio Calabria. La proposta punta su una figura che abbia dimostrato coraggio contro il malaffare, superando le logiche di partito per salvare una città al collasso infrastrutturale. L’iniziativa nasce dalla lista civica Reggio Protagonista, promossa dal professore, e mira a evitare accordi di palazzo in favore di una guida capace di unire la coalizione. Il contesto è drammatico: undici anni di amministrazione precedente hanno lasciato scuole non agibili, reti idriche rotte e giovani costretti all’emigrazione. Veronese chiede al leader della Lega di intervenire al tavolo nazionale per imporre questa candidatura specifica, basata su una storia personale di battaglie per la legalità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Veronese a Salvini: un eroe contro la ‘ndrangheta per Reggio

