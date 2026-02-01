Corteo pro Askatasuna e aggressione dell' agente Calista | guerriglia urbana contro la Polizia per odio verso lo Stato o verso il Governo?

Un corteo pro Askatasuna si è trasformato in guerriglia urbana questa sera. Cambiano i toni e le scene di scontro: alcuni manifestanti hanno preso di mira gli agenti di polizia, lanciando oggetti e tentando di sfondare i cordoni di sicurezza. Durante gli scontri, un giovane agente è stato aggredito brutalmente con calci, pugni, bastoni e anche un martello. L’uomo, che stava semplicemente svolgendo il suo lavoro, ha riportato ferite serie. La polizia ha dovuto respingere gli aggressori e la tensione resta alta

Nel vedere in televisione i servizi che documentavano la violentissima aggressione subìta a Torino da un agente della Polizia di Stato del reparto mobile impegnato nel servizio di ordine pubblico per contenere e contrastare i dimostranti del corteo indetto per rimostrare contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna - aggredito con una ferocia inaudita da un branco di delinquenti incappucciati ed armati di armi improprie che si sono accaniti contro la sua persona come fosse un nemico, ovvero come se fosse in atto una vera e propria guerra civile - non può non far riflettere l'idea che il Governo ponga mano con assoluta urgenza ad un nuovo decreto sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Corteo pro Askatasuna e aggressione dell'agente Calista: guerriglia urbana contro la Polizia per odio verso lo Stato o verso il Governo? Approfondimenti su Askatasuna Polizia Corteo per il centro sociale Askatasuna a Torino: scene di guerriglia urbana e deplorevole pestaggio di un agente di polizia La polizia ha disperso un corteo nel centro di Torino, dove alcuni manifestanti hanno lanciato oggetti e dato vita a scene di guerriglia urbana. “Capodanno contro lo Stato di polizia”, scontri al corteo pro Askatasuna: quattro carabinieri feriti Nella notte di Torino, una manifestazione promossa dagli attivisti di Askatasuna si è conclusa con scontri tra alcuni partecipanti e le forze dell’ordine, causando il ferimento di quattro carabinieri. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Askatasuna Polizia Argomenti discussi: Torino, guerriglia a corteo pro Askatasuna. Incendi e feriti. Agente pestato. Meloni visita i feriti - Il VIDEO del poliziotto accerchiato e brutalmente picchiato; Torino, scontri in coda al corteo per il centro sociale Askatasuna; Manifestazione Askatasuna a Torino, le notizie in diretta: pomeriggio di guerriglia urbana. Undici feriti e dieci arresti; Corteo pro Askatasuna: città blindata sabato per l’arrivo di migliaia di antagonisti. Torino, guerriglia a corteo pro Askatasuna. Incendi e feriti. Agente pestato. Meloni visita i feritiMeloni, magistratura valuti episodi senza esitazioni Mi aspetto che la magistratura valuti questi episodi per quello che sono, senza esitazioni, applicando le norme che già ci sono e consentono di ri ... msn.com Corteo Askatasuna a Torino, Meloni visita i poliziotti feriti in ospedale: almeno due arresti e tre denunceLa premier Giorgia Meloni visita gli agenti feriti negli scontri del corteo Askatasuna a Torino: due arresti e tre denunce confermate. notizie.it Poliziotto di Pescara aggredito a martellate nel corteo per Askatasuna x.com Scontri nella notte al corteo per Askatasuna, assalito e aggredito l’agente Alessandro Calista di 29 anni. Bombe carte, razzi e lacrimogeni: finisce in ospedale anche un marsicano #ilcentro - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.