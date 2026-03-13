Referendum sulla riforma Nordio incontro pubblico a San Leone per sostenere il No

Appuntamento lunedì 16 marzo al Dioscuri Bay Palace con sindacalisti, giuristi e magistrati per discutere delle ragioni contrarie alla riforma Un’iniziativa pubblica per discutere le ragioni del "No" alla riforma Nordio in vista del referendum previsto per il 22 e 23 marzo. L’appuntamento è in programma lunedì 16 marzo alle ore 9,30 all’Hotel Dioscuri Bay Palace di San Leone, sul lungomare Falcone-Borsellino. Ad aprire il dibattito saranno diversi rappresentanti del mondo sindacale e giuridico. Interverranno Alfonso Buscemi, segretario generale della Cgil di Agrigento, Alfio Mannino, segretario generale della Cgil Sicilia, l’avvocato Pietro Gurrieri e il magistrato Matteo De Nes. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

